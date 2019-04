Des députés sud-coréens visiteront des zones transfrontalières entre la Corée du Nord, la Chine et la Russie

Photo : KBS News

Une délégation du comité ad hoc sur la coopération économique intercoréenne de l’Assemblée nationale devrait effectuer une visite officielle du 7 au 11 avril dans des régions transfrontalières entre la Corée du Nord, la Chine et la Russie. Il sera composé de 11 députés venant du parti au pouvoir et des formations de l’opposition.Ces représentants se rendront d'abord à Vladivostok, en Russie, puis en Chine dans la ville de Hunchun, située dans la province du jilin, ainsi qu'à Shenyang et Dandong, dans la province du Liaoning.La délégation visitera la zone pilote de Hunchun pour les projets conjoints internationaux et la réserve naturelle Fangchuan où se croisent les frontières des trois pays susmentionnés. Ensuite, à Shenyang, elle participera à une rencontre avec des entrepreneurs sud-coréens implantés dans cette ville chinoise.Certains membres devraient assister à la cérémonie du 100e anniversaire de la fondation du gouvernemen t provisoire de la République de Corée, qui aura lieu le 11 avril à Shanghai.