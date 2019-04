Sentiers de la paix : le Commandement des Nations unies doit donner son feu vert

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud cherche à ouvrir au public des « sentiers de la paix » dans la zone démilitarisée (DMZ). Ces pistes de randonnée ont été aménagées sur une bande frontalière avec la Corée du Nord.A ce propos, le Commandement des Nations unies (UNC) a déclaré aujourd'hui qu’il menait des concertations chaque jour avec le gouvernement sud-coréen et son armée, et qu’il envisageait « positivement » ce projet.Pour l'UNC, la sécurité des touristes civils passe avant toute chose. Ainsi, il continue d’en discuter avec le ministère de la Défense et l’état-major interarmées (JCS) sud-coréens de sorte que les mesures nécessaires soient mises en place pour assurer la sécurité des visiteurs, cela avant de donner son approbation définitive.Le ministère de la Défense se veut rassurant en affirmant qu’une visite sur le terrain a été effectuée en présence de l’UNC pour la sécurisation de cette zone.Le gouvernement a établi des chemins de randonnée composés de trois circuits situés respectivement à Paju, à Cheolwon et à Goseong, et il devait initialement les rendre accessibles au public à la fin de ce mois.Or, de nombreuses voix se sont élevées pour dénoncer des mesures de sécurité qui laissent à désirer. L’exécutif a donc dû revoir sa copie pour annoncer officiellement sa décision d’ouvrir d’abord le sentier de la paix de Goseong, le seul qui n’invite pas les visiteurs à pénétrer dans la DMZ. En effet, l’UNC n’a pas encore donné son aval pour permettre aux touristes d’entrer dans cette zone dont l’accès reste interdit aux civils depuis la division de la péninsule.