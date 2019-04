Scandale sexuel : Roy Kim interpellé pour partage d’image à caractère pornographique

Photo : KBS News

Le célèbre chanteur sud-coréen Roy Kim a été interpellé par la police pour avoir posté une photo indécente sur un groupe de discussion instantanée auquel participait Jung Joon-young. Les autorités sont en train de coordonner avec Kim la date de son audition, alors que le prévenu se trouve actuellement aux Etats-Unis.Pour rappel, Jung, également une star de k-pop, avait été mis en détention provisoire le mois dernier pour avoir filmé secrètement ses partenaires lors de leurs ébats avant d’en diffuser les vidéos sur ce même groupe.De son côté, l’affaire du club « Burning Sun » prend désormais une dimension internationale. Car une femme d’affaires taïwanaise, connue comme l’une des investisseurs du chanteur Seungri, propriétaire du club, est désormais soupçonnée d’avoir des liens avec la puissante mafia chinoise des Triades. Elle aurait investi un milliard de wons dans la boite de nuit via cette organisation criminelle.Ainsi, les autorités sud-coréennes ont demandé, le 26 mars dernier, aux bureaux d’Interpol en Chine, à Taïwan et à Singapour de leur fournir des informations sur les organisations criminelles liées à la Corée du Sud dans chaque pays respectif, et ce afin de vérifier ces allégations. Pour le moment, aucune réponse n'aurait été transmise.