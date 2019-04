Coup d’envoi des festivals de cerisiers dans différents endroits de Séoul

Photo : KBS News

A partir de ce week-end, on célèbre la floraison des cerisiers dans différents quartiers de la capitale.Les festivals de Yeouido et du lac Seokchon ouvrent le bal dès aujourd’hui. Et demain, c’est au tour du Grand parc de Séoul et du Grand parc des enfants. Ces évènements vont durer jusqu’au 21 avril prochain.Pour faire honneur à son nom, le Grand parc des enfants va notamment organiser des animations pour les petits pendant la période du festival, à savoir un défilé de personnages de dessins animés ou des concerts gratuits donnés par le Séoul Pop Orchestra le week-end.