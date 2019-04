La cote de popularité de Moon Jae-in à son plus bas depuis son investiture

Photo : YONHAP News

Le président de la République voit sa cote de popularité tomber davantage, à 41 %, soit le plus bas niveau depuis son investiture.C’est le résultat d’un sondage réalisé du 2 au 4 avril par Gallup Corée auprès de 1 003 adultes.Selon cette enquête, les opinions favorables sur la gestion de l’Etat par Moon Jae-in ont baissé de deux points par rapport à la semaine dernière pour chuter à 41 %. Quant aux avis négatifs, ils ont augmenté de trois points à 49 %.Ainsi, les avis positifs ont enregistré leur plus bas niveau, tandis que les opinions défavorables ont atteint un sommet depuis l’arrivée au pouvoir de Moon en mai 2017. 9 % des personnes interrogées n’ont pas voulu se prononcer.Pour les opinions favorables, les raisons les plus évoquées sont les suivantes : l’amélioration des relations avec la Corée du Nord avec 16 %, la performance diplomatique avec 11 %, et les efforts déployés dans divers domaines avec 8 %.En ce qui concerne les avis négatifs, les motifs les plus cités sont la non-résolution des problèmes économiques et des soucis de la vie quotidienne avec 38 %, la priorité donnée aux relations intercoréennes et la tendance pro-Pyongyang avec 14 %, et enfin les problèmes d’emploi avec 6 %.