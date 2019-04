Samsung Electronics voit ses résultats divisés par deux

Photo : YONHAP News

Samsung Electronics a officiellement publié aujourd'hui ses résultats d’exploitation pour le premier trimestre de cette année. Ils sont estimés à 6 200 milliards de wons, soit 4,8 milliards d’euros. Il s’agit d’une baisse de 42 % par rapport au trimestre précédent, et d’une chute de plus de 60 % en un an. Par ailleurs, c’est le montant le plus bas enregistré en dix trimestres, c'est-à-dire depuis le 3e trimestre 2016.Le géant sud-coréen de l’électronique a vu son chiffre d’affaires tomber à 52 000 milliards de wons, l’équivalent de 40,7 milliards d’euros, sur les trois premiers mois de 2019, pour accuser une diminution de plus de 12 % par rapport au trois derniers mois de 2018.Cette déconvenue s’explique par les difficultés rencontrées dans le domaine des semi-conducteurs. Suite au recul de la demande, le prix de vente moyen a diminué pour la mémoire de type DRAM, le produit phare de Samsung Electronics. Ce qui a entraîné la baisse de son bénéfice d’exploitation.S’y ajoute le problème des produits défectueux fournis par Amazon. Cet incident aurait eu une retombée négative sur les résultats.Autre déception, cette fois du côté des écrans. En raison d’une baisse des ventes de téléphones iPhone d’Apple, Samsung Electronics aurait eu des difficultés à écouler ses écrans OLED.Selon les professionnels de la Bourse, les résultats de la firme devraient toucher le fond au second trimestre pour rebondir au trimestre suivant.Par contre, cet optimisme ne semble pas tout à fait partagé, étant donné que le prix de la DRAM pourrait continuer sur sa pente baissière, selon certains cabinets d’études du marché.L’an dernier, les semi-conducteurs ont représenté 20 % des exportations sud-coréennes. Le recul de leurs ventes assombrit donc l’horizon de l’économie du pays. Les ventes hors des frontières de produits « made in Korea » ont connu une baisse pour le quatrième mois consécutif.