L'Assemblée nationale ratifie l'accord sur le financement du déploiement des GI's en Corée du Sud

Photo : KBS News

L'Assemblée nationale a ratifié aujourd'hui le projet d'un nouvel accord avec les Etats-Unis, qui prévoit une hausse de 8,2 % de la part de Séoul dans le coût de stationnement des 28 500 troupes américaines sur la péninsule. En vertu du contrat d'un an paraphé en mars, la Corée du Sud assumera, en 2019, 1 038,9 milliards de wons, soit un peu plus de 800 millions d'euros.Réunis en dernière séance plénière du mois de mars, les députés au pouvoir comme de l'opposition ont adopté 110 projets de loi. Parmi eux figure une disposition révisée visant à renforcer les sanctions à l'encontre des personnes qui agressent des employés d'hôpitaux. Les assaillants seront désormais condamnés à une peine d'emprisonnement à vie ou d'au moins cinq ans en cas de décès d'un membre du personnel médical.Quant à la loi amendée sur le Parlement, il s'agit de placer sous chaque commission permanente plus de deux sous-commissions. Celles-ci seront ouvertes toutes les deux semaines pour examiner les projets de loi de leur ressort.Les partis rivaux n'ont cependant pas réussi à faire passer deux dispositions controversées : le système de temps de travail flexible et le système de salaire minimum. Ils sont convenus d'ouvrir, lundi, une session supplémentaire d'avril pour un mois afin de traiter les principaux projets de loi sur l'économie et les réformes.