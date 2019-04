Feux de montagne : 525 hectares ravagés dans la province de Gangwon

Photo : KBS News

D'importants incendies se sont déclarés hier soir, simultanément, dans trois régions différentes de la province de Gangwon, située au nord-est du pays.Ce vendredi à midi, 525 hectares étaient déjà partis en fumée. Les feux ont été en grande partie maîtrisés, mais les opérations d’extinction sont toujours en cours. Jusqu’à présent, on déplore un mort et 11 blessés. Environ 4 000 personnes ont été évacuées et 52 établissements scolaires sont provisoirement fermés. Un total de 51 hélicoptères et près de 13 000 agents ont été déployés sur place.Les dégâts ont été les plus importants dans le district de Goseong. L’incendie déclenché vers 19h20 par l’explosion d’un transformateur situé au bord d’une route a ensuite gagné la ville voisine de Sokcho. Un quinquagénaire a été asphyxié par la fumée et une dizaine de personnes grièvement blessées. Près de 3 600 habitants, touristes ainsi que des soldats déployés dans la région ont été évacué d’urgence. Au niveau des dégâts matériels, 125 maisons et une dizaine de serres ont été endommagées.De son côté, le feu déclaré dans le district d’Okye, rattaché à la ville de Gangneung, a très vite atteint la ville côtière de Donghae, située à 12 km à l’est. Selon les autorités locales, 60 % de la zone concernée était sous contrôle à midi. 250 hectares ont été ravagés et 400 riverains évacués d’urgence pendant la nuit.Enfin, un autre feu s’est produit dans le district d’Inje, brûlant près de 250 mètres carrés de forêts. Actuellement, 70 % de la zone ravagée est sous contrôle.Dans ce contexte, le Premier ministre Lee Nak-yon s’est déplacé ce matin sur place afin de discuter avec les autorités concernées des moyens de maîtriser rapidement les feux et d’indemniser les sinistrés.D’autre part, des feux de moindre férocité sont survenus, tôt ce matin, dans deux endroits de la ville de Busan, située au sud-est du pays, mais ils ont été éteints ce matin vers 9h.