Le gouvernement fait du Gangwon une « zone de catastrophe spéciale »

Photo : YONHAP News

Le président de la République a désigné cinq villes de la province de Gangwon, région gravement touchée par des incendies de montagne, comme une « zone de catastrophe spéciale ».Les villes concernées sont Goseong, Inje, Sokcho, Gangneung et Donghae. Les sinistrés de ces régions pourront bénéficier de différents soutiens administratifs, financiers et médicaux.Les coûts de réparation des logements seront en partie pris en charge par l’Etat et les lycéens se verront exemptés de frais de scolarité. Parallèlement, le gouvernement réduira les taxes, les cotisations pour l’assurance nationale et la sécurité sociale ainsi que les frais de télécommunications et d’électricité ou reportera leur paiement.Les sinistrés pourront aussi utiliser des hébergements destinés à la formation des fonctionnaires ou des logements démontables ou sociaux fournis par LH (Land and Housing Corporation). Des services de consultation seront également proposés afin de venir en aide aux habitants souffrant du stress lié à ce sinistre.La déclaration en zone de catastrophe spéciale suite à des incendies de montagne a déjà été décidée en 2000 et en 2005. L'annonce du chef de l’Etat est saluée par tous les partis politiques. Le gouvernement s’est engagé à déployer tous ses efforts afin de réparer les dégâts le plus vite possible.