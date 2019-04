YouTube : BLACKPINK établit un record mondial avec son nouveau clip

Photo : YONHAP News

BLACKPINK détient désormais le record de la vidéo la plus rapide à atteindre les 100 millions de vues sur YouTube avec « Kill This Love ».Selon son agence YG Entertainment, le clip du nouveau titre du girls band sud-coréen a été posté le 5 avril à minuit. Et le 7 avril, vers 14 h, il avait déjà été visionné 100 millions de fois. Les quatre jeunes filles ont réalisé cet exploit en seulement 62 heures.C’est du jamais vu dans l’histoire de la plateforme américaine de partage de vidéos. Cette chanson a également atteint la première place d’iTunes dans 37 pays dont les Etats-Unis, le Mexique et la Russie.BLACKPINK est donc devenu le premier groupe féminin du pays du Matin clair à prendre la tête du classement iTunes aux USA. Ce succès phénoménal pourra lui donner un nouvel élan à l’approche du lancement de sa promotion sur le marché américain.