Moon Jae-in remet des lettres de nomintation à deux nouveaux ministres

Photo : YONHAP News

Moon Jae-in a validé ce matin la nomination de Park Young-sun et de Kim Yeon-chul, respectivement aux postes de ministre des PME et des Startups et de celui de la Réunification. La cérémonie de remise des lettres de nomination s'est tenue à 14h.Les deux plus grands partis d’opposition, le Parti Liberté Corée (PLC) et le Bareun-Avenir, qui étaient contre le choix du chef de l'Etat, n’ont finalement pas remis leurs comptes rendus dans le délai imparti. Cette décision porte à dix le nombre de ministres nommés sans adoption de ces comptes rendus parlementaires depuis l’arrivée au pouvoir de l'actuel locataire de la Cheongwadae.Face à cette nouvelle, le PLC et le Bareun-Avenir pointent du doigt l’autoritarisme de Moon, alors que le Parti de la justice, il reconnaît la nécessité de cette nomination.Dans ce contexte, l’adoption de dossiers importants comme le système dit d’horaires flexibles et la modification du salaire minimum risque de prendre du retard à l'Assemblée nationale. D’autres négociations liées au budget supplémentaire et à la réforme électorale pourraient également piétiner.