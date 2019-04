Le Seoul Motor Show 2019 a accueilli plus de 630 000 visiteurs

Photo : YONHAP News

Organisé sur le thème « Pour un déplacement révolutionnaire, durable et intelligent », le Salon de l'automobile de Séoul 2019 a refermé ses portes hier.Au total, 227 sociétés y ont participé avec leurs toutes dernières innovations. Parmi elles, 21 constructeurs qui ont présenté 40 nouveaux modèles, ainsi que sept sociétés spécialisées dans le véhicule électrique et des centaines d'entreprises des secteurs de la télécommunication, de l’énergie et des solutions de pilotage automatique.L'édition 2019 a été marquée entre autres par la présence importante de voitures dites écologiques, qui représentaient un tiers des modèles exposés : 42 voitures électriques, 13 hybrides électriques, sept hybrides rechargeables et une automobile à pile à combustible.Le salon s'est déroulé autour de trois thèmes : la durabilité, la connectivité et la mobilité. Pour représenter la Corée du Sud : SK Telecom et Kepco, la plus grande société d'électricité du pays, ainsi que des firmes plus petites mais douées en TIC ou en intelligence artificielle.Le président du comité d'organisation Jeong Man-ki s'est félicité du succès de l’événement qui, selon lui, pourrait devenir un jour une manifestation comparable aux prestigieux salons consacrés à l'innovation technologique dans les domaines de l’électronique et du mobile. Il a d'ailleurs formulé son souhait d'accueillir en 2021 plus de 500 entreprises.