Les aides aux sinistrés affluent du public et du privé

Photo : YONHAP News

Quelque 650 individus touchés par des incendies de montagne sont actuellement réfugiés dans 19 abris de fortune aménagés dans une école ou un gymnase de la province de Gangwon.Afin de leur fournir un logement plus convenable, le gouvernement a décidé de mettre à leur disposition 96 chambres réparties dans six hébergements destinés à la formation des fonctionnaires. Chaque foyer concerné se verra attribuer une chambre équipée de chauffage, d’une cuisine et d’une salle de bain.Une entreprise spécialisée dans la construction de logements a également décidé de participer aux efforts publics en permettant aux sinistrés d’utiliser temporairement ses 224 appartements situés à Gangneung et à Sokcho.Les aides en provenance de particuliers affluent également. Le montant des dons vient de dépasser le seuil des 10 milliards de wons, à savoir environ 7,2 millions d’euros.Face à cette grande attention de la population, les autorités publiques et les collectivités locales se sont engagées à soutenir les sinistrés dans la mesure du possible jusqu’à ce qu’ils puissent regagner leur domicile.