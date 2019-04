Le KDI tire la sonnette d'alarme sur le ralentissement de l'économie sud-coréenne

Photo : YONHAP News

Dans son récent rapport, le Korea Development Institute (KDI) met en garde contre le ralentissement de l’économie sud-coréenne face à la diminution de la demande tant à l’intérieur qu’à l’extérieur.Selon le KDI, la plupart des indices liés à l’économie interne sont en recul. Tout d’abord, la hausse du volume des ventes chez les détaillants entre janvier et février est limitée à 1,1 %, contre 4,3 % pour la même période l’an dernier. Ensuite, l’investissement en biens d’équipement a chuté de 26,9 % en février. Enfin, l'exportations de semi-conducteurs, considérés comme un pilier majeur de l’économie du pays du Matin clair, piétine également.Dans ce contexte, des organisations internationales et des agences de notation revoient à la baisse leur perspective sur la croissance économique de la Corée du Sud. Ainsi, Standard & Poor's (S&P) et Nomura ont révisé leur prévision de croissance du PIB du pays de 2,5 % à 2,4 %.Quant au FMI, il a souligné l’importance de débloquer un budget supplémentaire considérable afin d’atteindre l’objectif fixé par le gouvernement, à savoir une croissance entre 2,6 et 2,7 %.