Quatre bébés sud-coréens sur dix naissent sous césarienne

Photo : KBS News

42,3 % des accouchements survenus dans le pays du Matin clair entre janvier 2016 et septembre 2018 se sont faits par césarienne. Il s'agit d’une hausse de 3,2 points par rapport à 2015. C'est ce que révèle une enquête réalisée par l'Institut de recherche sur la santé publique et la société auprès de quelque 1 700 femmes mariées.Le taux de césarienne augmente avec l'âge de la mère. Ce taux reste en dessous de 40 % pour les femmes âgées de moins de 34 ans, alors qu'il enregistre 64,8 % pour celles de plus de 40 ans.Selon les statistiques, les premières naissances sont les plus concernées par cette pratique avec 48,3 %. En outre, les femmes vivant à la campagne ont été plus contraintes de choisir cette méthode d'accouchement que celles qui habitent dans les grandes villes, respectivement 46,9 % contre 38,7 %.