Moon Jae-in : 5G, la Corée du Sud entre dans une nouvelle ère de l'information

Photo : YONHAP News

Selon le président Moon Jae-in, l’écosystème de l’industrie basée sur la 5G représente une nouvelle opportunité non seulement pour les jeunes mais aussi pour le pays. Il a ainsi annoncé le début d’une grande transformation de la Corée du Sud. Ses propos ont été tenus ce matin lors d'une cérémonie marquant le lancement récent des services de communication mobile de cinquième génération, faisant du pays du Matin clair le premier au monde à les commercialiser.Le chef de l'Etat a rappelé que la Corée du Sud était la première à avoir lancé la technologie CDMA en 1996 et Internet à très haut débit en 1998, tout en insistant que le pionnier a l'opportunité de définir une norme internationale. « Le monde mène une compétition féroce pour commercialiser la 5G. Nous ne sommes en avance que d'un pas. Il est grand temps de relever le défi pour devenir les meilleurs au monde », a-t-il déclaré.Le locataire de la Maison bleue a d'ailleurs dévoilé son objectif ambitieux de créer le meilleur écosystème propice à la 5G et d'atteindre une part de marché mondiale de 15 % d'ici 2026, tout en créant 600 000 emplois et 73 milliards de dollars d'exportations.Afin d’y parvenir, un comité stratégique dédié à cette nouvelle technologie sera créé. Le public et le privé vont investir plus de 30 000 milliards de wons, à savoir environ 23,4 milliards d’euros dans le but de déployer le réseau 5G à l’échelle nationale d’ici 2022 et de promouvoir le développement de nouveaux services basés sur cette technologie, comme la caméra de surveillance intelligente, la voiture autonome ou encore l’usine et la ville intelligentes.Moon s’est également engagé à mettre en place des projets pilotes dans le public afin d’accélérer le développement du marché de la 5G. « Le gouvernement soutiendra les recherches visant à résoudre le problème lié à la sécurité et renforcer la protection des informations. Les efforts seront également portés sur l’accélération de la réforme législative pour que les réglementations ne soient pas un frein à l'essor de cette nouvelle industrie », a-t-il affirmé.Le président de la République a enfin souligné l’importance de réduire la fracture numérique pour créer un pays dans lequel toute la population puisse bénéficier des retombées de la 5G. Dans ce cadre, il a promis de réduire le prix du forfait destiné aux classes vulnérables en étroite coopération avec les opérateurs de téléphonie mobile.« Les services publics destinés aux personnes âgées ou handicapées seront multipliés afin de leur permettre d’accéder plus facilement aux nouveaux dispositifs de communication », a-t-il conclu.