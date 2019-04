La dette ménagère sud-coréenne s'accroît le plus rapidement dans le monde

Photo : KBS News

La Corée du Sud s'est hissée au premier rang parmi 34 pays industrialisés et émergents, mais dans un classement peu honorable. Il s'agit de la vitesse de l'augmentation de la dette ménagère et de la part de ce crédit dans le PIB. C'est ce qu'a fait savoir l'Institut de la finance internationale (IIF).Plus précisément, la dette ménagère du pays du Matin clair a atteint, au quatrième trimestre de l'an dernier, 97,9 % du PIB, une proportion largement supérieure à la moyenne mondiale qui est de 59,6 %.Par ailleurs, il s'agit d'une hausse de 3,1 points en glissement annuel, l'évolution la plus fulgurante, elle aussi, parmi ces 34 nations concernées. En effet, au niveau global, ce taux a augmenté de seulement 0,2 point. Qui plus est, aux Etats-Unis et dans l'Union européenne, ce ratio a même baissé de 1,6 point et 0,2 point respectivement.Selon l'institut, la hausse de cette dette a perdu de l’élan sur un an, et celle dans les marchés émergents a été la plus lente depuis 2001.