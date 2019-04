Le 1er poste de garde rejoindra la liste du patrimoine sud-coréen

Photo : YONHAP News

L’Administration du patrimoine culturel (CHA) de Corée du Sud envisage d’inscrire sur sa liste un poste de garde, symbole de la division de la péninsule coréenne et de la guerre froide.Il s’agit du premier poste installé suite à la signature de l’accord de cessez-le-feu en 1953. Situé dans le village de Deoksan, rattaché à la commune de Sudong dans la province de Gangwon, il devait faire l’objet d’une démolition suite à l’accord de Panmunjeom signé le 19 septembre dernier entre Moon Jae-in et Kim Jong-un. Or, compte tenu de sa valeur historique, le gouvernement sud-coréen a finalement décidé de le sauvegarder.Selon le CHA, cette installation militaire pourra contribuer à faire connaître l’importance de la réconciliation entre les deux pays et de la paix dans la péninsule.La décision de préserver le premier poste de garde érigé sur le territoire sud-coréen sera définitivement prise le 30 avril en tenant compte des avis venant de différents milieux.