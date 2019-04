La Corée du Nord remplace son ambassadeur au Vietnam

Photo : YONHAP News

Kim Myong-gil, l'ambassadeur de Corée du Nord au Vietnam, rentrera dans son pays après quatre années de service diplomatique. La KCNA a rapporté que ce dernier avait rendu visite vendredi dernier à la vice-présidente vietnamienne Dang Thi Ngoc Thinh pour lui faire part de son départ.Kim a occupé de nombreux postes diplomatiques importants, dont celui de directeur chargé de l'Asie-Pacifique et, de 2006 à 2009, celui de représentant adjoint de la mission de la Corée du Nord auprès des Nations unies à New York. Il a accompagné le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un et sa délégation lors du deuxième sommet Kim-Trump en février dernier à Hanoï.Selon des sources diplomatiques, une personnalité plus importante sera nommée à sa place, étant donné que lors du tête-à-tête nord-coréano-vietnamien, Kim Jong-un et son homologue vietnamien Nguyen Phu Trong se sont engagés à relever d'un cran le niveau de leur coopération.En effet, de nombreux événements sont prévus l'année prochaine, qui marquera le 70e anniversaire de l'ouverture de leurs relations diplomatiques. Qui plus est, la Vietnamienne impliquée dans le meurtre de Kim Jong-nam, le demi-frère de Kim Jong-un, sera libérée sous peu.