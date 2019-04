BTS achève sa tournée asiatique avec succès

Photo : YONHAP News

BTS a terminé hier sa tournée asiatique en beauté. Dans le cadre de sa tournée intitulée « Love Yourself », le boys band s'est produit à Taïwan, Singapour, Hong Kong et en Thaïlande. Selon son agence Big Hit Entertainment, les neuf concerts se sont tous déroulés à guichets fermés, mobilisant au total 250 000 spectateurs.Les Bangtan Boys sortiront ce vendredi leur nouvel album intitulé « MAP OF THE SOUL : PERSONA ». Ils en assureront la promotion dès le lendemain, sur le plateau de la célèbre émission Saturday Night Live, diffusée sur la chaîne américaine NBC.Rappelons que des médias britanniques, dont la BBC, ont donné un coup de projecteur sur le groupe numéro 1 de la k-pop. Selon eux, le marché international de la musique populaire a atteint un chiffre d’affaires record de 19,1 milliards de dollars en 2018 grâce au succès mondial de certaines stars comme le rappeur américain Drake, la célèbre chanteuse Ariana Grande et le boys band sud-coréen Bangtan Boys.