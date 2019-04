Photo : YONHAP News

C'est une nouvelle semaine ensoleillée qui s'ouvre sur la péninsule. Seule la journée de mercredi devrait être couverte, et même pluvieuse, avec des précipitations attendues dès mardi soir sur tout le pays.Le mercure devrait rester plus ou moins stable jusqu'à dimanche, avec des minimales entre 6°C et 8°C et des maximales de 15°C à 17°C pour la capitale Séoul.