La Corée du Sud augmente grandement ses importations de brut américain

Photo : YONHAP News

Selon l'analyse de S&P Global Platts, la Corée du Sud va importer au premier semestre 2019 plus de 40 millions de barils de brut américain. Il s'agit de 70 % de la quantité totale importée en 2018. En effet, durant les deux premiers mois de l'année, 2 094 barils de pétrole « made in USA » ont été achetés par le pays du Matin clair, soit 3,6 fois de plus par rapport au 1er trimestre de l'an dernier.Selon la Korea Petroleum Association (KPA), l’or noir américain a représenté en février dernier 12,6 % des importations pétrolières totales, derrière ceux d'Arabie saoudite et du Koweït. En 2017, ce chiffre n'était que de 1,2 %, et l'an dernier de 5,5 %.Toujours d'après S&P Global Platts, vu les cours élevés du brut en provenance des pays de l'Opec et les sanctions pesant sur le pétrole iranien, Séoul devra se tourner davantage vers Washington. En revanche, les professionnels des raffineries du pays trouvent ces prospections peu réalisables, leurs installations étant conçues pour traiter le brut du Moyen-Orient.Les deux alliés sont en cours de négociation sur l'éventuel renouvellement de l'exemption de sanctions sur les importations de pétrole iranien. Le résultat de ce dialogue aura un impact direct sur la décision d’augmenter ou non les achats de brut américain.