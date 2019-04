Le « makgeolli » connaît une renaissance en Corée du Sud

Photo : YONHAP News

Longtemps considéré comme une boisson pour les consommateurs d'un certain âge, le makgeolli, un alcool de riz fermenté coréen, connaît un grand succès auprès des jeunes aussi.Emart, l'une des principales enseignes de grande distribution du pays, a pu faire ce constat en analysant ses ventes d'alcool durant les trois dernières années. Effectivement, la vente de cet alcool traditionnel a augmenté de 16,6 % en 2018 et de 24,6 % au 1er trimestre de cette année en glissement annuel.Cette bonne performance s'explique par le développement de produits haut de gamme et plus attractifs pour les jeunes consommateurs. Sur le marché se trouvent trois makgeollis vendus à plus de 10 000 wons la bouteille, soit plus de 8 euros. En 2017, il n'y en avait qu'un seul.Toujours selon les statistiques de la chaîne d'hypermarchés, la part des acheteurs âgés de 20 à 30 ans a représenté 25 % en 2017, et a même atteint 29 % l'an dernier. La part féminine sur ce marché est passée de 63 % à 68 % sur la même période.