Moon Jae-in prévoit une tournée dans trois pays d’Asie centrale du 16 au 23 avril

Photo : YONHAP News

Le président de la République effectuera, du 16 au 23 avril, une tournée en Asie centrale qui le conduira successivement au Turkménistan, en Ouzbékistan et au Kazakhstan. Ces trois pays sont tous des partenaires incontournables pour la nouvelle politique du Nord de son gouvernement.C’est donc à Achgabat, la capitale du Turkménistan, que Moon Jae-in entamera son périple. Il y est attendu le 16 avril pour une visite d’Etat de trois jours. Là-bas, il sera reçu par son homologue Gurbanguly Berdimuhamedow. Avec au cœur des discussions : la coopération entre les deux pays pour la coprospérité.Le numéro un sud-coréen prendra ensuite la direction de Tachkent, la capitale de l’Ouzbékistan. Il s’agit là-aussi d’une visite d’Etat, cette fois de quatre jours, et il s’entretiendra avec le président Shavkat Mirziyoyev. Leurs discussions porteront sur les moyens de relever d’un cran les relations de partenariat stratégique entre les deux nations et d’élargir leur coopération orientée vers l’avenir.Pour la dernière étape de sa tournée, Moon se rendra le 21 avril au Kazakhstan pour un déplacement de trois jours. Il a rendez-vous avec le nouveau président Kassym-Jomart Tokaïev. L’occasion pour les deux dirigeants d’établir des relations de confiance et d’échanger aussi sur la coopération mutuellement bénéfique.Selon la Maison bleue, les enjeux du prochain périple présidentiel sont de souder davantage les liens traditionnels d’amitié et de préparer les bases de la future collaboration avec les trois pays.