Kang-Marsudi : « Les relations Séoul-Djakarta sont à leur meilleur niveau »

La Corée du Sud et l’Indonésie ont tenu hier à Djakarta la troisième conférence du comité commun de leurs ministres des Affaires étrangères. C’est une réunion qui a eu lieu pour la première fois en trois ans, conformément à un accord intervenu en septembre dernier lors de la visite d’Etat du président indonésien Joko Widodo à Séoul.Hier, la sud-Coréenne Kang Kyung-wha et son homologue indonésienne Retno Marsudi se sont accordées à dire que les relations entre leurs pays sont à leur meilleur niveau, évoquant le fait que l’Indonésie est le premier pays de l’Asean que le président Moon Jae-in a visité après son entrée en fonction. Et de souligner que les deux nations renforcent leur coopération à la hauteur de leurs relations de partenariat stratégique spécial, et ce plus particulièrement via les visites croisées de leurs chefs de l’Etat.Dans une conférence de presse accordée à l’issue de ces discussions, Kang a annoncé avoir échangé avec Marsudi sur l’évolution de la question coréenne et demandé le soutien de Djakarta aux efforts pour dénucléariser la péninsule et y instaurer une paix durable.De son côté, la chef de la diplomatie indonésienne a salué ces efforts déployés par Séoul et assuré aussi l’appui de son pays. Elle s’est également engagée à ne pas ménager son soutien pour que la Corée du Sud organise avec succès son troisième sommet spécial avec l’Asean, prévu en novembre à Busan. Elle a aussi exprimé sa solidarité aux sud-Coréens touchés par les feux de forêts dans la province de Gangwon.