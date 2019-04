Contentieux historique : Shinzo Abe appelle Séoul à prendre des mesures appropriées

Photo : YONHAP News

Au Japon, le Premier ministre Shinzo Abe a reçu hier l’ambassadeur sortant de Corée du Sud à Tokyo, Lee Soo-hoon. A cette occasion, il a fait part une nouvelle fois de la position de son pays à l’égard des dossiers qui empoisonnent actuellement les relations entre les deux pays. Ils concernent notamment la décision de la justice sud-coréenne sur le travail forcé de Coréens dans les usines d’entreprises nippones pendant la Seconde guerre mondiale, et la réévaluation par Séoul de son accord avec l’archipel sur les femmes de réconfort, signé en 2015.Le chef du gouvernement en a profité pour exhorter de nouveau Séoul à prendre des mesures adéquates afin d’y trouver une sortie, et pour demander au représentant sud-coréen de transmettre ses dires à Moon Jae-in. Il a adressé en même temps un message de soutien aux victimes des incendies qui ont ravagé plusieurs villes de la province sud-coréenne de Gangwon la semaine dernière.Abe et Lee ont par ailleurs reconfirmé l’importance de faire front commun face à la question nord-coréenne.