Budget supplémentaire : le ministre des Finances évoque la nécessité d’émettre des bons du Trésor

Photo : KBS News

Le vice-Premier ministre à l’économie a affirmé que l’émission de bons du Trésor destinés à financer le déficit serait inévitable pour établir l’additif au budget, mais que le gouvernement la minimiserait. Hong Nam-ki a tenu ces propos hier à l’issue d’une conférence des ministres chargés de l’économie.Hong, qui est aussi le ministre des Finances, a également fait savoir que l’ampleur du budget supplémentaire et les projets qui en bénéficieront n’étaient pas encore finalisés. Et d’ajouter tout de même que son ministère en soumettra les détails au Parlement à la fin du mois.A propos des aides financières aux sinistrés des incendies dans la province de Gangwon, il a annoncé qu’il en déterminerait l’envergure au plus tôt, vu son caractère urgent, avant deux semaines si possible.