Golf : Ko Jin-young devient la nouvelle numéro un mondiale

Photo : YONHAP News

Ko Jin-young s’est hissée en tête du classement mondial de golf féminin annoncé aujourd’hui. Totalisant 7,20 points, elle a détrôné sa compatriote Park Sung-hyun qui a récolté 6,84 points.En remportant son premier titre majeur sur un circuit LPGA, l'ANA Inspiration qui s’est achevé la veille en Californie, Ko est devenue la 5e golfeuse sud-coréenne à prendre la tête du classement mondial, après Shin Ji-yai en 2010, Park In-bee en 2013, Ryu So-yeon et Park Sung-hyun en 2017.Avec cette victoire, la jeune femme de 24 ans a bondi de quatre rangs pour devenir la nouvelle championne mondiale. Quant à Park Sung-hyun, elle a été reléguée à la 2e place, devant la Thaïlandaise de 22 ans Ariya Jutanugarn.Sur le classement du top 10, on trouve au total quatre sud-Coréennes. Park In-bee et Ryu So-yeon sont respectivement classées à la 7e et à la 9e position.