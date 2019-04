Moon Jae-in fait de la création d'un Etat inclusif et innovant la priorité pour le nouveau siècle

Photo : YONHAP News

Le gouvernement provisoire de la République de Corée établi il y a 100 ans à Shanghaï a servi de base pour faire de la Corée du Sud ce qu'elle est devenue aujourd'hui. C'est la remarque du président de la République ce matin lors du conseil des ministres. Moon Jae-in a attribué le développement de la démocratie du pays à la mobilisation du peuple, citant les exemples de la révolution du 19 avril 1960, du mouvement de démocratisation du 18 mai 1980 et de la récente révolution des bougies.A l’occasion du centenaire de la création du gouvernement provisoire, le locataire de la Maison bleue a rappelé que le pays du Matin clair est devenu la 11e puissance économique en affichant un revenu par habitant supérieur à 30 000 dollars.Le chef de l’Etat a souligné l’importance de partager les résultats des progrès avec l'ensemble de la population, tout en luttant contre les inégalités économiques et sociales. Ainsi, le pays pourra entamer un nouveau siècle de paix et de justice dans le but de construire un Etat inclusif innovant.