L’île de Jeju de mieux en mieux desservie depuis le Japon

Photo : YONHAP News

Les voies aériennes ne cessent de se multiplier entre Jeju et le Japon. Avec le lancement par la compagnie à bas coût T’way Air d’un vol direct entre Nagoya et l’île volcanique sud-coréenne, cette dernière est désormais directement desservie par trois villes de l’archipel, avec Tokyo et Osaka.Instauré initialement en 1994, le vol entre Jeju et Nagoya avait été suspendu en décembre 2014 face à une chute brutale du nombre de touristes japonais, entraînée par des conflits politiques et diplomatiques entre les deux pays.Le premier avion au départ de la ville nippone avec 120 passagers à son bord a atterri cet après-midi sur l’île méridionale. La municipalité et l’office du tourisme de Jeju a organisé une cérémonie afin de célébrer la reprise de ce vol direct.La liaison sera assurée quatre fois par semaine, à savoir mardi, jeudi, vendredi et dimanche. Cette réouverture contribuera à promouvoir davantage le tourisme sur l’île.