22 nouveaux sites sélectionnés dans le cadre du plan national de renouvellement urbain

Photo : YONHAP News

Le gouvernement a désigné 22 nouveaux quartiers et villes à travers le pays dans le cadre de son plan de renouvellement urbain. Les travaux de rénovation y seront menés jusqu’en 2023. Avec un budget total de 1 400 milliards de wons, l'équivalent de 1,1 milliard d'euros.Dans le détail, le plan prévoit le réaménagement des sites sélectionnés selon quatre types différents. Il s’agit de revitaliser les centre-villes, les quartiers à la fois commerciaux et résidentiels, les quartiers résidentiels vétustes et ceux de promixité.La décision a été prise hier au cours de la 16e réunion du comité spécial en charge du renouvellement urbain, présidée par le Premier ministre Lee Nak-yon.Hier, le comité a aussi avalisé le programme de revitalisation de 12 des 99 villes et quartiers choisis en 2018, également dans le cadre du plan gouvernemental. Le ministère de l’Aménagement du territoire pourra désormais y lancer pour de bon ses projets, à commencer par l’achat du terrain nécessaire.