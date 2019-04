PPA : le gouvernement se mobilise pour prévenir l’introduction en Corée du Sud

Photo : YONHAP News

Le ministère de l’Agriculture et neuf autres ministères ont lancé un appel conjoint à la coopération des sud-Coréens et des résidents étrangers pour prévenir l’arrivée dans le pays de la peste porcine africaine, ou PPA.Dans une conférence de presse, leurs représentants les ont exhortés à ne pas se rendre, si possible, aux élevages de bétail, ni aux régions touchées par la maladie lors de leur éventuel voyage dans les pays où l’épidémie a déjà été déclarée. Parmi eux, la Chine, le Vietnam et la Mongolie. Ils leur ont demandé dans le même temps de ne pas donner de nourriture, plus particulièrement des saucisses aux sangliers sauvages lors de leurs escapades en montagne.Le gouvernement a aussi appelé les éleveurs de porcs et les professionnels de l’industrie concernée à interdire à leurs travailleurs étrangers de faire transporter en Corée du Sud les produits d’élevage de leur pays d’origine. Sans oublier les opérations de désinfection de leurs fermes et le contrôle de leur accès.L’exécutif envisage aussi de renforcer la quarantaine des effets personnels des passagers à bord des appareils des pays frappés par le virus.Environ 300 cas de PPA ont été recensés en Asie depuis l’an dernier. La Corée du Sud en est indemne pour le moment.