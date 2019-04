Plus de 1 600 sud-Coréens meurent de surmenage chaque année

Photo : YONHAP News

C’est un triste constat. Plus de 1 600 sud-Coréens, 1 644 personnes plus exactement, meurent de surmenage chaque année. C’est le résultat d’une étude menée par l’institut de la santé et des affaires sociales (KIHASSA).L’institut a en effet analysé les conséquences économiques des maladies liées à l’excès de travail, 60 heures par semaine étant considéré comme le seuil à partir duquel il peut exister un risque sérieux de décéder par surmenage.Or, 14 % des hommes et 5,1 % des femmes font plus de 60 heures chaque semaine. Et les employés de transport et de service ou encore les autoentrepreneurs sont relativement plus exposés au phénomène que leurs homologues des grandes entreprises. C’est le cas aussi pour les travailleurs trentenaires, hommes et femmes confondus.Bien entendu, cela pose de nombreux problèmes de santé graves. Le taux de prévalence des maladies cardiovasculaires a ainsi progressé de 59 % et de 37 % chez les hommes et chez les femmes respectivement.En ce qui concerne le coût social dû au surmenage, il pourrait s’élever entre 5 500 et 7 700 milliards de wons, c'est-à-dire de 4,2 à 6 milliards d’euros. Ce qui représente 10 à 14 % des frais de soins couverts par l’assurance maladie.En 2017, le temps de travail annuel des sud-Coréens a été de 2 024 heures, 265 heures de plus que la moyenne des pays de l'OCDE (1 759 heures).