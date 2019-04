Nouveau déplacement de Moon Jae-in à Washington pour un sommet avec Donald Trump

Photo : KBS News

C’est aujourd’hui que le président Moon Jae-in s’est envolé pour Washington en vue d’un nouveau sommet avec Donald Trump. Il s’agit de leur septième entrevue. Et les deux leaders se retrouvent près de 40 jours après la rencontre du président américain avec Kim Jong-un à Hanoï en février.Après son arrivée dans la capitale américaine, le dirigeant sud-coréen sera reçu successivement par le secrétaire d’Etat Mike Pompeo, le conseiller présidentiel à la sécurité nationale John Bolton et le vice-président Mike Pence. Ce sera tard dans la nuit, demain, heure de Séoul.Son entretien en tête-à-tête avec Trump et celui élargi à leur équipe respective sont programmés dans la nuit de jeudi à vendredi, également heure de Séoul, à la Maison blanche. Il doit regagner son pays vendredi soir.A propos du nouveau rendez-vous Moon-Trump, le deuxième conseiller adjoint à la sécurité nationale de la Cheongwadae Kim Hyun-jong a affirmé que les deux leaders allaient se retrouver, persuadés tous deux que leurs consultations sont importantes pour redynamiser au plus vite les négociations nucléaires avec le régime de Pyongyang.