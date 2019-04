Le FMI maintient ses prévisions de croissance pour la Corée du Sud à 2,6 % en 2019

Photo : KBS News

Le Fonds monétaire international (FMI) a une nouvelle fois abaissé ses prévisions de croissance mondiale pour cette année, à 3,3 %. Mais pour la Corée du Sud, il maintient celles d’octobre dernier. C’est-à-dire que son PIB devrait croître de 2,6 %. Le FMI en a fait état dans son nouveau rapport sur les perspectives de l’économie mondiale, rendu public hier.Sachez que récemment, l’OCDE et les agences internationales de notation comme Standard & Poor's et Moody's ont révisé à la baisse leurs anticipations pour le pays du Matin clair cette année.Le FMI a expliqué son pessimisme pour l’économie mondiale par plusieurs facteurs : les tensions commerciales entre Washington et Pékin, le ralentissement de la croissance en Chine ou encore le stress financier au sein de grandes économies émergentes.L’institution internationale prévoit cependant un rebond à partir du second semestre pour une croissance de 3,6 % dans le monde en 2020 et de 2,8 % en Corée du Sud.