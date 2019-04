Le nombre d’actifs employés continue de progresser

Photo : YONHAP News

Le mois dernier, le nombre d’emplois a augmenté de 250 000 sur un an, alors que le gouvernement table sur une croissance annuelle de 300 000.Le chiffre se situe donc entre 200 000 et 300 000 pour le deuxième mois de suite. Un bémol cependant : le nombre d’actifs occupés n’a cessé de reculer pour le 12e mois d’affilée dans l’industrie manufacturière. Décroissance aussi chez les 30-49 ans. Voilà ce que montrent les données publiées aujourd’hui par l’institut national des statistiques (Kostat).Dans le détail, en mars, le pays comptait 26 805 000 personnes ayant un emploi. Et les secteurs de la santé, de la protection sociale, des sciences, des technologies et de l’agriculture affichent une progression. Tendance contraire dans l’industrie manufacturière et les filières finance et assurance.Par tranche d’âge, le nombre de postes s’est accru chez les 20-29 ans comme chez les plus de 50 ans, et vice-versa chez les trentenaires et les quarantenaires.Quant au taux d’emploi, il s’est établi à 60,4 %, le plus haut niveau depuis 1983 pour un mois de mars.Le taux de chômage a quant à lui diminué de 0,2 point en glissement annuel pour atteindre 4,3 %.