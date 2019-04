Sanctions anti-iraniennes des Etats-Unis : Séoul continue de solliciter la prolongation de l’exemption

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud tente toujours de convaincre les Etats-Unis de lui accorder une dérogation supplémentaire à leurs sanctions anti-iraniennes, et ce bien évidemment pour continuer d’acheter du pétrole iranien. La première exemption de 180 jours dont elle bénéficie avec sept autres pays doit prendre fin le 3 mai.Hier encore à Washington, une délégation de Séoul conduite par un haut responsable du ministère des Affaires étrangères a mené des consultations allant dans ce sens avec les USA. Elle a alors redemandé à l’administration américaine de faire preuve d’un maximum de souplesse. Ses membres ont souligné que le pays du Matin clair continuerait à élargir sa coopération énergétique avec Washington et que le brut iranien était très important pour ses raffineries.Réponse de leurs interlocuteurs américains : l’administration Trump envisage de durcir la pression et les sanctions contre Téhéran, mais elle considérera la situation particulière en Corée du Sud. La partie américaine a été représentée par le secrétaire d’Etat adjoint pour les ressources énergétiques Francis Fannon et le représentant spécial du département d’Etat pour l'Iran Brian Hook.