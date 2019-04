Mike Pompeo évoque les risques liés aux armes conventionnelles nord-coréennes

Photo : YONHAP News

Le secrétaire d’Etat américain s’est de nouveau exprimé hier sur le dossier nord-coréen devant une sous-commission du Sénat.Questionné alors par l’influent sénateur républicain Lindsey Graham sur l’objectif de la politique diplomatique vis-à-vis de la Corée du Nord, Mike Pompeo a une fois encore martelé qu’elle consistait à la dénucléariser de manière définitive et entièrement vérifiée et à diminuer les risques liés à ses armes conventionnelles. Et d’ajouter que les USA souhaitent assurer aux habitants nord-coréens un avenir meilleur.Il est rare que le chef de la diplomatie américaine évoque le danger des armes conventionnelles du pays communiste. Longtemps, cette question faisait l’objet de discussions intercoréennes.