129 sud-Coréens ont contracté la rougeole cette année

Le pays du Matin clair recense cette année 129 cas confirmés d’infection par la rougeole, d’après le Centre de contrôle et de prévention des maladies (KCDC). Alors que cette épidémie était considérée comme quasiment terminée avec moins de 20 personnes contaminées chaque année depuis 2015, il existait toujours des cas en provenance de pays étrangers.L’accroissement récent des patients est dû à la propagation de cette maladie en Europe et en Asie du Sud-est. En outre, une fois un cas d'infection déclaré, les habitants deviennent plus sensibles et la signalisation se multiplie dans la région touchée.Selon le KCDC, alors que le nombre de personnes contractant l’infection progresse, le pays du Matin clair n’a pas à s’inquiéter pour le moment. En effet, le taux de vaccination est élevé et les autorités sont capables d’entraver la propagation en cas d’infection collective. La contamination a touché à sa fin à Daegu et à Ansan, les deux premières villes où la rougeole était apparue.