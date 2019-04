Hong Nam-ki : l’additif au budget devrait être inférieur à 7 000 milliards de wons

Photo : YONHAP News

Ce n’est pas encore définitif. Mais on connaît maintenant l’envergure approximative de l’additif au budget de l’année. Le montant ne devrait pas dépasser 7 000 milliards de wons, ou 5,5 milliards d’euros. C’est ce qu’a estimé aujourd’hui le vice-Premier ministre à l’économie.Hong Nam-ki, qui est aussi le ministre des Finances, a avancé cette estimation aux journalistes, précisant que pour établir le budget supplémentaire, les projets qui en bénéficieront étaient toujours à l’étude et que sa somme serait déterminée en considération de plusieurs facteurs.Ce qui semble certain, c’est que les crédits seront attribués au renforcement du système et de l’équipement nécessaires à la maîtrise des feux de forêt. La semaine dernière, d’importants incendies ont ravagé plusieurs villes de la province de Gangwon. Sans oublier les mesures destinées à réduire les particules fines et à améliorer le quotidien des sud-Coréens.