Record historique de fréquentation aux tombes et aux palais royaux au 1er trimestre

Photo : YONHAP News

2 364 000. C’est le nombre des visiteurs qui sont allés admirer, entre janvier et mars, les palais royaux, le sanctuaire confucéen Jongmyo à Séoul ou encore les tombes royales de la dynastie Joseon, qui régna sur le pays de 1392 à 1910. Soit une progression de 29 % par rapport à la même période l’an dernier. Il s’agit de son plus haut historique. C’est ce que nous a appris aujourd’hui l’Administration du patrimoine culturel (CHA).Parmi eux, on dénombre 399 000 étrangers. Il s’agit là aussi d’une hausse de 24 % sur un an.Explications à cette montée en flèche : la CHA a mis en place le 1er janvier sous son autorité une équipe en charge des tombes et des palais royaux, et celle-ci propose des programmes qui font rêver, comme une balade nocturne au palais Changgyeong en plein centre de la capitale.