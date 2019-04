Ligue des champions UEFA : Son Heung-min arrache la victoire face à Manchester City

Photo : YONHAP News

Hier soir, heure britannique, Tottenham s’est imposé 1 à 0 contre Manchester City en quart de finale de la Ligue des champions de l’UEFA. C’est Son Heung-min qui a ouvert le score à la 78e minute en inscrivant son 18e but de la saison.Un succès d’autant plus reluisant que c’est la première fois que l’attaquant sud-coréen atteint ce stade de la compétition. Il s’agit de son deuxième but dans cette ligue européenne après la première rencontre de huitième de finale face à Dortmund en février dernier.Les Spurs affronteront de nouveau les « maillots bleu ciel », deuxièmes au classement de la Premier League, le 18 avril pour le match retour.