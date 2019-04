Trois dépouilles de militants indépendantistes coréens restituées

Photo : YONHAP News

A l’occasion du centenaire de l’établissement du gouvernement provisoire de Corée à Shanghai, une cérémonie de rapatriement des dépouilles de trois militants indépendantistes coréens contre l’occupation japonaise a eu lieu hier à l’aéroport international d’Incheon. Quelque 600 personnes, dont leurs familles, y ont assisté pour leur rendre hommage.Dans son discours de commémoration, le Premier ministre Lee Nak-yon a souligné qu’il faudrait établir une nouvelle histoire de 100 ans en se rappelant du sacrifice des résistants, et que le pays du Matin clair se doit de les récompenser pour leur dévouement.Kang Young-gak, Lee Jae-soo et Kim Tae-yon se sont engagés dans le mouvement pour la libération du pays, respectivement à Hawaï, en Californie et à Shanghai. Leurs restes seront enterrés au cimetière national de Séoul et à Daejeon.Le projet de restitution de ces dépouilles a été mené depuis 1946 par une association privée avant d’être pris en charge par l’Etat en 1975. Jusqu’à présent, 139 ont regagné leur pays.