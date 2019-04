Lancement d’un plan de réaménagement de la base militaire de Yongsan en un parc national

Photo : YONHAP News

Les forces américaines en Corée du Sud (USFK) ont emménagé dans leur nouveau QG à Pyeongtaek, à environ 70 km au sud de Séoul.Si leur relocalisation n’est pas encore complètement achevée, le gouvernement sud-coréen est à pied d’œuvre pour préparer un plan concret en vue de réaménager leur ancienne garnison à Yongsan, en plein centre de la capitale, en un parc national.Le site s’étend sur un total de 243 hectares et abrite 975 bâtiments. Le ministère de l’Aménagement du territoire en charge du projet a jugé nécessaire d’en conserver 81 en l’état. Les contours du concept architectural du futur parc sont aussi partiellement connus.Cela dit, le chemin reste encore long avant de lancer les travaux. L’USFK n’a toujours pas précisé la date de fin de son déménagement. Et il reste d’autres problèmes à régler : Séoul et Washington doivent boucler leurs négociations sur la restitution de la base de Yongsan à la Corée du Sud. A cela s’ajoute la question de la pollution des eaux souterraines près de la base.