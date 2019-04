Google ouvrira un centre de données à Séoul début 2020

Photo : YONHAP News

Les grands fournisseurs mondiaux de « services cloud », Amazon et Microsoft, ont implanté leur centre de données en Corée du Sud. Google envisage de leur emboîter le pas. Il ouvrira le sien à Séoul début 2020.L’entreprise américaine a fait cette annonce hier en ouverture de son événement Google Cloud Next, qui se tient jusqu'à demain à San Francisco. Séoul sera la huitième « région » de l’Asie-Pacifique à accueillir des infrastructures Google Cloud, après Bombay, Singapour, Taïwan et Tokyo, entre autres.