Moon Jae-in arrive à Washington

Photo : YONHAP News

Le président sud-coréen Moon Jae-in est arrivé ce matin à Washington pour un nouveau sommet avec son homologue américain Donald Trump. Un tête-à-tête dont l’enjeu est de rétablir le dialogue nord-coréano-américain sur la dénucléarisation.Son programme officiel commencera par une série d’entretiens successifs avec les personnalités clés de l’équipe de Trump : le secrétaire d’Etat Mike Pompeo, le conseiller à la sécurité nationale John Bolton et le vice-président Mike Pence. Ce sera tard dans la nuit aujourd’hui, heure de Séoul. Sachez que Bolton est connu pour sa ligne dure à l’égard de Pyongyang. Au cours de ces rencontres, le chef de l’Etat sud-coréen soulignera, semble-t-il, la nécessité de reprendre au plus vite les négociations avec le pays communiste.Moon sera ensuite reçu par Trump à la Maison blanche, dans la nuit de jeudi à vendredi, pour un tête-à-tête et un sommet élargi à leur équipe respective. Il devrait alors poursuivre son rôle de médiateur ou de facilitateur pour proposer une solution de compromis. Concrètement, Washington et Pyongyang fixeraient d’abord un calendrier « global » de dénucléarisation, puis feraient des concessions progressives, le premier sur les sanctions, le second sur le démantèlement de ses complexes nucléaires. La question est de savoir si le président des Etats-Unis l’acceptera ou non.Le locataire de la Cheongwadae profitera de son entrevue pour inviter Trump à faire un nouveau déplacement en Corée du Sud. Et de retour à Séoul, il chercherait à organiser aussi une nouvelle rencontre avec Kim Jong-un.