Le Parlement nord-coréen se réunit aujourd’hui

Photo : YONHAP News

Hasard du calendrier ou non, la Corée du Nord réunit aujourd’hui les députés de son Assemblée populaire suprême, son Parlement, au moment où les présidents sud-coréen et américain vont échanger sur sa dénucléarisation.Il s’agit de la première session de la 14e Assemblée, l'instance politique suprême selon la Constitution du pays communiste. Une session au cours de laquelle l’Etat ermite devrait confirmer une nouvelle fois la reconduction de Kim Jong-un à sa tête et son pouvoir incontesté.L’attention se porte sur la possibilité que l’homme fort fasse une quelconque annonce concernant les négociations sur la dénucléarisation de son pays, après la déconvenue de son dernier sommet avec Donald Trump en février à Hanoï. D’autant plus que mardi, lors d’une conférence élargie du bureau politique du Parti des travailleurs, il a ordonné à ses cadres de suivre strictement la nouvelle ligne stratégique du parti. Il ne s’en est pas pris pour autant aux Etats-Unis. Et il n’a tenu aucun propos sur le nucléaire.Hier, la formation au pouvoir a aussi convoqué sa réunion plénière afin de discuter des « tensions actuelles », selon la KCNA, l’agence de presse officielle du pays.