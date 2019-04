La Corée du Sud est le 15e pays donateur de l’APD au sein de l’OCDE

Photo : KBS News

L’an dernier, la Corée du Sud était le 15e pays donateur de l’aide publique au développement (APD) parmi les 30 Etats membres de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE).D’après les chiffres provisoires dévoilés par l’OCDE, en contribuant à hauteur de 2,35 milliards de dollars, le pays du Matin clair a versé 200 millions de dollars de plus qu'en 2017. Ainsi, l’APD représentait 0,15 % de son revenu national brut (RNB). Il s’agit d’une progression de 0,01 point en glissement annuel, mais cette proportion reste largement en dessous de la moyenne de l’OCDE, qui est de 0,31 %.Les Etats-Unis arrivent en tête du palmarès avec 34,2 milliards de dollars d’aide, suivis par l’Allemagne, le Royaume-Uni, le Japon et la France.