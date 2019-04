Trois jours au sec. Après les pluies du début de semaine, et avant les prochaines précipitations attendues dimanche, la péninsule est baignée de soleil, avec des températures très agréables.Le mercure est en effet en forte hausse par rapport à hier. D’après Météo-Corée, il fait 16°C à Séoul et à Daejeon, autant à Daegu, 15°C à Gwangju, et 14°C à Busan, dans le sud-est du pays.