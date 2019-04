Le Congrès américain reconnaît le gouvernement provisoire de la République de Corée

Photo : KBS News

Ce jeudi 11 avril marque le centenaire du gouvernement provisoire de la République de Corée, établi donc il y a 100 ans jour pour jour à Shanghaï, en Chine.Cet anniversaire lourd de sens a été célébré aux Etats-Unis aussi. De fait, une proposition de résolution évoquant à cette occasion l’importance de l’alliance Séoul-Washington a été présentée au Congrès. Elle précise que la constitution du gouvernement en exil a jeté les bases de la démocratie sud-coréenne.C’est la première fois que des élus américains, députés et sénateurs confondus, cherchent à adopter une résolution le reconnaissant officiellement comme le point de départ de la fondation de l’Etat sud-coréen.Dans ce texte, ils affirment que les relations entre les deux nations remontent même à 1882, année où elles ont conclu un traité de commerce et d’amitié. Et de souligner que l’alliance sud-coréano-américaine devra être renforcée davantage dans les domaines diplomatique, économique et sécuritaire.